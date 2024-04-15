Губернатор рассказал о приближении «колоссального объема воды» к Кургану

Губернатор Шумков заявил о приближении «колоссального объема воды» к Кургану

К Кургану приближается «колоссальный объем воды» из-за паводка. Об этом написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», — написал губернатор.

По его данным, вода сейчас находится в десяти километрах от Кургана. Она уже начинает отрезать СНТ и ДНТ от города, затапливая мосты и дороги. Губернатор призвал жителей подтапливаемых территорий немедленно эвакуироваться.

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Под угрозой затопления находятся более 60 населенных пунктов. На фоне сложившейся ситуации в регионе также запретили продажу алкоголя.