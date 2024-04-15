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08:31, 15 апреля 2024Россия

В затапливаемом российском регионе продлили запрет на продажу алкоголя

В Курганской области продлили запрет на продажу алкоголя до 21 апреля

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

В части Курганской области, которая пострадала от паводка, продлили запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«В Курганской области по 21 апреля включительно продлили запрет на розничную торговлю алкогольной продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в сообщении.

Там добавляется, что мера будет действовать на территории города Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов.

В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Под угрозой затопления находятся более 60 населенных пунктов. Кремль, комментируя ситуацию с паводками в регионах России, заявил, что прогноз по дальнейшей ситуации неблагоприятный. Это, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, требует энергичных усилий от местных властей. Всего, по последним данным, весеннее половодье наблюдается в 39 регионах России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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