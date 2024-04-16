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11:21, 16 апреля 2024Россия

Под Москвой мужчина избил ребенка из-за игрушки

В Домодедове мужчина избил ребенка из-за игрушечного ножа

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В городе Домодедово Московской области мужчина избил 13-летнего ребенка на детской площадке. Он напал на мальчика из-за игрушки, сообщает телеканал «360».

Один из детей пришел на площадку с пластиковым ножом. Мужчина посчитал, что этот предмет может представлять угрозу его сыну. Он подошел к школьнику, нанес ему несколько ударом и вырвал карман куртки, в котором был игрушечный нож.

Пресс-служба подмосковной прокуратуры сообщила в Telegram, что по факту случившегося начата процессуальная проверка. Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.

Ранее похожей случай произошел в Уфе, где находившийся на детской площадке мужчина избил мальчика, на которого пожаловался его сын. На кадрах видно, как взрослый мужчина повалил ребенка на землю и минимум два раза ударил его.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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