Россиянин избил 11-летнего мальчика из-за жалобы сына и попал на видео

В Уфе мужчина избил на детской площадке 11-летнего мальчика из-за жалобы сына

В Уфе на детской площадке возле жилого дома мужчина избил 11 летнего мальчика, на которого ему пожаловался сын. Об этом мать пострадавшего ребенка рассказала порталу Ufa1.ru. Инцидент попал на видео.

По словам женщины, 16 декабря ее сын катался с горки, когда туда пришел незнакомый ему мужчина с ребенком. «Этот новенький один раз скатился с горки, подошел к мужчине и говорит: "Папа, они мне кататься мешают", и потом, говорит сын, этот мужчина повернулся к ребятам и спросил: "Так, кого убить?"», — поделилась россиянка.

Конфликт попал на запись уличной камеры наблюдения. На кадрах видно, как взрослый мужчина валит ребенка на землю и минимум два раза ударяет его. Часть происходящего сложно рассмотреть из-за построек на детской площадке.

Нападавший также порвал мальчику куртку, из-за чего ребенок и решил рассказать обо всем матери. Позже он почувствовал себя плохо. В результате у школьника диагностировали сотрясение мозга, и он около недели пролежал в больнице. Россиянка добавила, что обратилась в полицию.

В региональном МВД изданию подтвердили, что разыскивают нападавшего, личность которого пока неизвестна.

Ранее на севере Москвы двое мужчин поставили на колени и избили палками компанию подростков. Как стало известно, между ними произошел конфликт. Когда один из мальчиков попытался оказать сопротивление, взрослые россияне достали нож и начали угрожать ему расправой.