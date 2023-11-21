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15:23, 21 ноября 2023Россия

В Москве мужчины поставили на колени и избили подростков

На севере Москвы двое мужчин поставили на колени и избили компанию подростков

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

В районе Западное Дегунино на севере Москвы двое мужчин поставили на колени и избили компанию подростков. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, взрослые повздорили с группой школьников во дворе на Базовской улице. Мужчины захотели, чтобы несовершеннолетние извинились перед ними на коленях за неправоту.

После этого подростки подверглись избиению палками. Когда один из мальчиков попытался оказать сопротивление, мужчины достали нож и начали угрожать ему расправой.

Произошедшим заинтересовались представители столичной прокуратуры. Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Березниках в Пермском крае мужчина избил 11-летнего школьника в супермаркете на улице Свердлова и скрылся на машине Lada Priora. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын после инцидента находится в больнице. Преступника объявили в розыск.

До этого в Бурятии мужчина заступился за сына и избил ногами 12-летнего мальчика.

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      Анна Щербакова
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