Поэт Резник раскрыл свое отношение к Пугачевой

Автор песен Пугачевой поэт Резник выразил надежду на покаяние певицы

Поэт-песенник и автор многочисленных песен эстрадной певицы Аллы Пугачевой Илья Резник раскрыл свое отношение к артистке. Его слова приводит MK.RU.

Резник назвал Пугачеву близким человеком и отметил, что не мог не поздравить ее с 75-летием. «Наше трио — Раймонд [Паулс], я и Алла — в народе называли бриллиантовым. Мы создали столько всенародно любимых песен!» — заявил он.

Однако поэт подчеркнул, что не разделяет взгляды Пугачевой по поводу специальной военной операции (СВО), так как он «всю жизнь радеет за Россию». Резник назвал мужа певицы шоумена Максима Галкина (признан Минюстом России иностранным агентом) предателем родины и отметил, что шокирован его высказываниями.

Резник выразил надежду, что Пугачева сможет вернуться в Россию и покаяться перед народом, который всегда любил ее творчество. «Повторюсь, я считаю ее своей сестрой, она меня — братом. А родственников не выбирают», — заключил он.

Ранее автор хита «Миллион алых роз», латвийский композитор Раймонд Паулс вспомнил о конфликтах с Пугачевой.