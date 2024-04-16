Президент Казахстана назвал глупостью борьбу с русским языком

Президент Токаев: нагнетание истерии вокруг русского языка является глупостью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка и борьбу с ним в некоторых странах. Об этом он высказался в ходе встречи с жителями Костанайской области, сообщает со ссылкой на пресс-службу главы республики портал Tengrinews.kz.

Токаев заявил о своей толерантности в этом вопросе и подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Казахстана русский язык, имея статус официального, используется наравне с казахским, являющимся единственным государственным языком в стране. «Поэтому здесь никакого противоречия нет. Как удобно, так и надо говорить», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева вынудили выучить казахский язык. Это произошло после того, как депутат мажилиса (нижней палаты парламента) Бакытжан Базарбек сделал главе ведомства замечание, призвав его говорить на государственном языке.