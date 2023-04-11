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11:37, 11 апреля 2023Бывший СССР

Русскоговорящего министра в Казахстане вынудили выучить казахский язык

Министр энергетики Казахстана Саткалиев пообещал выучить казахский язык за полгода
Алмасадам Саткалиев

Алмасадам Саткалиев. Кадр: Samruk Kazyna / YouTube

Министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева вынудили выучить казахский язык после претензии депутата мажилиса, передает агентство NewTimes.kz.

«Дайте мне полгода. Я вам на казахском буду отвечать на все вопросы. Дайте мне полгода, простите. Буду давать качественные ответы», — пообещал русскоговорящий министр.

6 апреля Саткалиев представлял перед депутатами мажилиса новый законопроект «О теплоэнергетике». Депутат Бакытжан Базарбек сделал замечание, что министр должен говорить на государственном языке.

«Во-первых, мы госслужащие, во-вторых, это обязательная мера, нужно готовиться к выступлениям, и третье, если вы не можете говорить на казахском, у вас должен быть помощник», — заявил депутат.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что роль русского языка «не может подвергаться какому-либо сомнению» на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам, символично, что в 2023 году в СНГ отметят год русского языка.

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Алевтина Запольская
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