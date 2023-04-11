Русскоговорящего министра в Казахстане вынудили выучить казахский язык

Министр энергетики Казахстана Саткалиев пообещал выучить казахский язык за полгода

Министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева вынудили выучить казахский язык после претензии депутата мажилиса, передает агентство NewTimes.kz.

«Дайте мне полгода. Я вам на казахском буду отвечать на все вопросы. Дайте мне полгода, простите. Буду давать качественные ответы», — пообещал русскоговорящий министр.

6 апреля Саткалиев представлял перед депутатами мажилиса новый законопроект «О теплоэнергетике». Депутат Бакытжан Базарбек сделал замечание, что министр должен говорить на государственном языке.

«Во-первых, мы госслужащие, во-вторых, это обязательная мера, нужно готовиться к выступлениям, и третье, если вы не можете говорить на казахском, у вас должен быть помощник», — заявил депутат.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что роль русского языка «не может подвергаться какому-либо сомнению» на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам, символично, что в 2023 году в СНГ отметят год русского языка.