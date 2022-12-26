В Казахстане признали роль русского языка

Президент Казахстана Токаев заявил, что роль русского языка не может подвергаться сомнению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что роль русского языка не может подвергаться сомнению на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Его слова приводит РИА Новости.

«Непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и (…) укрепление языкового пространства в СНГ. Здесь роль русского языка, естественно, не может подвергаться какому-либо сомнению», — отметил Токаев во время неформальной встречи глав стран-участниц СНГ, которая проходит в Санкт-Петербурге. По его словам, символично, что в 2023 году в Содружестве отметят год русского языка.

Как утверждает лидер республики, присвоение Санкт-Петербургу официального статуса культурной столицы СНГ в наступающем году пойдет на благо укреплению культурных связей между государствами объединения. Токаев подчеркнул, что инициатива Казахстана, касающаяся создания под эгидой Содружества международной организации по поддержке русского языка, получит практическое развитие.

В сентябре президент Казахстана заявлял, что детям в республике нужно хорошо владеть как казахским языком, так и русским. Как он утверждает, это в интересах подрастающего поколения. Токаев призвал Министерство просвещения исходить из интересов детей и не идти на поводу у популистов.

Позже глава республики снял с должности министра информации и общественного развития Аскара Умарова, который неоднократно называл русских, в том числе в сети, «русней», «навязанной диаспорой» и «колонизаторами». Кроме того, журналисты подозревали его в связях с бежавшим из страны организатором языковых патрулей Куатом Ахметовым. В апреле Токаев назвал провокацией «языковые патрули», распространившиеся в республике за последние годы.