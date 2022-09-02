В Казахстане уволили обвиненного в русофобии министра

Президент Казахстана освободил Аскара Умарова от должности главы Мининформации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил обвиненного в русофобии Аскара Умарова с должности министра информации и общественного развития республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, пишет Tengrinews.

Отмечается, что освобожденный от должности экс-министр был назначен директором Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Казахстана. Новым главой ведомства стал бывший президент Тюркской академии Дархан Кыдырали.

До работы на посту главы Мининформации Умаров занимал должность замминистра и возглавлял агентство «Казинформ». Он неоднократно называл русских, в том числе в сети, «русней», «навязанной диаспорой» и «колонизаторами», а также открыто пропагандировал идеи пантюркизма и «Великого Казахстана», в состав которого должны были войти, в частности, Омск и Оренбург. Кроме того, журналисты подозревали его в связях с бежавшим из республики организатором языковых патрулей Куатом Ахметовым.

После назначения на пост министра в январе 2022 года Умаров посетовал на демонизацию своего образа и заверил, что в своей работе «старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами». Позднее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что отказывается взаимодействовать и поддерживать любые контакты с новым казахским министром информации из-за его русофобских взглядов и высказываний.