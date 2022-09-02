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В Казахстане уволили обвиненного в русофобии министра

Президент Казахстана освободил Аскара Умарова от должности главы Мининформации

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил обвиненного в русофобии Аскара Умарова с должности министра информации и общественного развития республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, пишет Tengrinews.

Отмечается, что освобожденный от должности экс-министр был назначен директором Службы центральных коммуникаций (СЦК) при президенте Казахстана. Новым главой ведомства стал бывший президент Тюркской академии Дархан Кыдырали.

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До работы на посту главы Мининформации Умаров занимал должность замминистра и возглавлял агентство «Казинформ». Он неоднократно называл русских, в том числе в сети, «русней», «навязанной диаспорой» и «колонизаторами», а также открыто пропагандировал идеи пантюркизма и «Великого Казахстана», в состав которого должны были войти, в частности, Омск и Оренбург. Кроме того, журналисты подозревали его в связях с бежавшим из республики организатором языковых патрулей Куатом Ахметовым.

После назначения на пост министра в январе 2022 года Умаров посетовал на демонизацию своего образа и заверил, что в своей работе «старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами». Позднее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что отказывается взаимодействовать и поддерживать любые контакты с новым казахским министром информации из-за его русофобских взглядов и высказываний.

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Алевтина Запольская
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