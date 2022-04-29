Токаев высказался о «языковых патрулях» в Казахстане

Президент Казахстана назвал «языковые патрули» провокацией спецслужб

«Языковые патрули», распространившиеся в Казахстане за последние годы, являются провокацией, организованной спецслужбами. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет Sputnik.

Тема русского языка в Казахстане стала резонансной после того, как националисты начали проводить так называемые «языковые рейды». В 2021 году активисты из группировки Til Maydani («Волна языка») заставляли извиняться граждан за вывески и ценники на русском в магазинах, избивали за отказ обслуживать на казахском, называли предателями и призывали эмигрировать. Позже лидер организации Куат Ахметов бежал в Киев, против него было возбуждено уголовное дело.

Глава государства не пояснил, какие конкретно спецслужбы стояли за организацией таких акций, национальные или иностранные. При этом он подчеркнул, что без единства внутри страны, которое стремились подорвать националисты, у нее не может быть никакого будущего. «В силу своей истории, этнической специфики Казахстан является многоязычным государством. И это наш плюс, наш актив», — высказался Токаев.

Он пообещал приложить усилия к укреплению казахского языка как единственного государственного. Сделать это президент пообещал без дискриминации иноязычных граждан.

Ранее Токаев объявил о проведении референдума по изменениям в Конституцию Казахстана. Поправки затронут 33 статьи основного закона, это почти треть от его общего объема. Дата голосования пока неизвестна.