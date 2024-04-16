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10:51, 16 апреля 2024Мир

Шольцу посоветовали читать Конфуция после просьбы к Си Цзиньпину о помощи России

Депутат Чепа дал совет Шольцу почитать Конфуция на фоне просьбы к Си Цзиньпину

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Просить Китай действовать не в своих интересах — глупо, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщение о том, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Пекин попросит председателя Китая Си Цзиньпина не оказывать помощь России в конфликте на Украине.

«Китайцы — это очень мудрая нация. И словесно поставить их в тупик очень сложно, тем более Шольцу. Поэтому просить китайцев действовать не в своих интересах, а в интересах кого-то, а тем более страны, которая называет Китай своим основным врагом, я думаю, это просто глупо. Я думаю, Шольцу нужно почитать побольше Конфуция. Изучить хотя бы что-то про Китай. Хотя бы почитать историю Китая. Потому что делать такие заявления смешно», — высказался Чепа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе своего визита в Пекин попросит председателя КНР Си Цзиньпина не оказывать помощь России в конфликте на Украине.

Шольц прибыл в Китай в пятницу, 12 апреля. Этот визит стал его второй поездкой в страну на должности канцлера ФРГ.

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