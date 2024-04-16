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13:18, 16 апреля 2024Россия

Путин получил удостоверение президента на новый срок полномочий

Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Kremlin / Reuters

Глава Центризбиркома (ЦИК) вручила удостоверение президента России на новый срок полномочий главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня», — поблагодарил Путин ЦИК за работу.

Выборы президента в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов после обработки 100 процентов протоколов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.

После победы на выборах Путин заявил, что результат прошедшего в России голосования демонстрирует позицию общества. «Ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов», — сказал Путин, обращаясь к собравшимся. Это выражает отношение граждан к власти в целом, подчеркнул он.

ЖЗЛ
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