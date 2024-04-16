Путин получил удостоверение президента на новый срок полномочий

Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий

Глава Центризбиркома (ЦИК) вручила удостоверение президента России на новый срок полномочий главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня», — поблагодарил Путин ЦИК за работу.

Выборы президента в России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов после обработки 100 процентов протоколов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44 процента.

После победы на выборах Путин заявил, что результат прошедшего в России голосования демонстрирует позицию общества. «Ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов», — сказал Путин, обращаясь к собравшимся. Это выражает отношение граждан к власти в целом, подчеркнул он.