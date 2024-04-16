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17:31, 16 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыта причина закрытия входов на Красную площадь

Представитель ФСО Симонов: Красная площадь закрыта для подготовки к параду 9 мая
Начало событий в новости В Москве перекрыли Красную площадь

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Красная площадь закрыта для подготовки к параду Победы, который состоится 9 мая. Причину раскрыл ТАСС представитель Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

По его словам, Красная площадь с 16 апреля закрывается для посещения граждан.

Ранее стало известно, что москвичи и гости столицы не могут попасть на Красную площадь. «Уважаемые граждане, Красная площадь закрыта, просьба всем пройти на выход», — объявляют в мегафоны сотрудники полиции. Перекрыт как парадный въезд через Воскресенские ворота, так и вход со стороны Никольской улицы.

В прошлый раз Красную площадь закрывали для посещения 23 марта на фоне новостей о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Тогда на всех входах дежурили сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) и ОМОН.

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      Любовь Ширижик
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