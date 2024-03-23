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05:37, 23 марта 2024Силовые структуры

Красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус Сити Холле»

ТАСС: красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Reuters

Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) и ОМОН.

О теракте в концертном зале стало известно вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник». Сначала сообщалось о трех стрелках, потом появились кадры, на которых были запечатлены пятеро неизвестных с огнестрельным оружием.

По последним данным, жертвами теракта стали не менее 60 человек, пострадали 99. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело. Правоохранители продолжают вести работу на месте происшествия, они опрашивают пострадавших, которые являются свидетелями атаки террористов и пожара.

Ранее СК показал кадры из атакованного террористами «Крокуса».

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      Марина Совина
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