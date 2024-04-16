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13:27, 16 апреля 2024Ценности

Рэпер Bad Bunny показал фото в корсете и трусах со словами «не могу дышать»

Пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny показал фото в тугом корсете и трусах

Фото: @badbunnypr

Пуэрто-риканский рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, более известный как Bad Bunny, поделился с фанатами снимком в неожиданном образе. Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летний исполнитель показал фотографию, на которую он запечатлен в зеркало. На размещенном в соцсети кадре он позирует в черном тугом корсете и трусах-боксерах белого цвета. Знаменитость также надел белые высокие носки. «Я не могу дышать», — такими словами певец сопроводил упомянутое изображение.

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Bad Bunny выложил данную публикацию в сторис, поэтому у поклонников отсутствовала возможность прокомментировать его внешний вид.

В январе сообщалось, что Bad Bunny возобновил отношения с супермоделью Кендалл Дженнер. По словам инсайдеров, пара приняла решение отправиться на отдых на Карибы как друзья, однако по окончании отпуска артист и модель приняли решение встречаться вновь.

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      Карина Черных
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