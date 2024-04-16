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09:05, 16 апреля 2024Ценности

Россиянам перечислили лучшие блюда из доставок готовой еды

Россиянам рекомендовали изучать срок годности блюд перед заказом доставки

Фото: Samoliotova / Shutterstock / Fotodom

Коммерческий директор пищевого производства Mr.Food Ярослав Свободин перечислил россиянам блюда, которые лучше заказывать у брендов готовой еды. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, перед доставкой необходимо внимательно изучать сроки годности, состав и упаковку готовой продукции. «Если этикетка повреждена, а целостность упаковки нарушена, лучше отказаться от блюда», — рекомендовал он и добавил, что при выборе следует также обратить внимание на популярность и отзывы покупателей.

Существуют ряд блюд, которые следует приобретать с особой осторожностью, подчеркнул собеседник издания. Прежде всего это продукция из морепродуктов, например суши и роллы, поскольку сырая рыба в составе может быть потенциально опасной из-за содержания гельминтов, а некоторые виды рыбы небезопасны из-за возможного наличия в них ртути или патогенных бактерий.

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В заключение Свободин отметил, что при составлении плана питания с помощью сервисов доставки готовой еды лучше отдавать предпочтение сбалансированному рациону — с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.

Ранее главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила, что дефицит магния невозможно восполнить с помощью продуктов питания. По ее словам, употребляя еду с высоким содержанием элемента, можно только поддерживать его уровень в организме.

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      Карина Черных
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