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09:06, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли миф о нехватке в организме полезных элементов

Врач Шаповаленко: дефицит магния нельзя восполнить при помощи продуктов питания

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко, а также врач-терапевт Елена Коршун в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявили, что дефицит магния нельзя восполнить при помощи продуктов питания. Выпуск передачи, в котором медики развеяли распространенный миф о нехватке в организме полезных элементов, доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко рассказала, что пищевыми продуктами можно только поддерживать необходимый уровень некоторых важных для организма элементов, в частности магния. «К сожалению, если образуется дефицит, восполнить его только продуктами питания невозможно», — пояснила врач.

Коршун добавила, что только 35 процентов магния может усвоиться с пищей, поэтому необходимо съесть большое количество продуктов с высоким содержанием этого элемента, чтобы восполнить его дефицит. «При этом у вас не должно быть проблем с желудком, нарушения обмена веществ либо других дефицитов, которые могут привести к тому, что магний не усваивается», — отметила врач.

Ранее врач Александр Мясников опроверг популярный миф о витаминах. Медик заявил, что запастись витаминами невозможно.

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      Олег Давыдов
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