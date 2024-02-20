Врачи развеяли миф о нехватке в организме полезных элементов

Врач Шаповаленко: дефицит магния нельзя восполнить при помощи продуктов питания

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко, а также врач-терапевт Елена Коршун в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявили, что дефицит магния нельзя восполнить при помощи продуктов питания. Выпуск передачи, в котором медики развеяли распространенный миф о нехватке в организме полезных элементов, доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко рассказала, что пищевыми продуктами можно только поддерживать необходимый уровень некоторых важных для организма элементов, в частности магния. «К сожалению, если образуется дефицит, восполнить его только продуктами питания невозможно», — пояснила врач.

Коршун добавила, что только 35 процентов магния может усвоиться с пищей, поэтому необходимо съесть большое количество продуктов с высоким содержанием этого элемента, чтобы восполнить его дефицит. «При этом у вас не должно быть проблем с желудком, нарушения обмена веществ либо других дефицитов, которые могут привести к тому, что магний не усваивается», — отметила врач.

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