Россия и Белоруссия установили рекорд взаимной торговли

Мишустин: Россия и Белоруссия поставили рекорд взаимной торговли в 4,2 трлн руб.

Россия и Белоруссия в 2023 году установили новый рекорд взаимной торговли, товарооборот между странами достиг 4,2 триллиона рублей. Об этом в ходе переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава кабмина также отметил наращивание поставок белорусских товаров на внешние рынки с использованием российской транспортной инфраструктуры. За прошлый год такие перевозки выросли более чем вдвое в годовом выражении, до 20 миллионов тонн, добавил он.

Мишустин подчеркнул, что Москве и Минску удается укреплять взаимодействие, несмотря на усиливающееся санкционное давление. Он отметил, что на переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко были достигнуты важные договоренности о развитии российско-белорусского сотрудничества и углублении интеграции в Союзном государстве.

Премьер-министр РФ также поздравил Головченко с первым полетом в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской. Он напомнил, что в строительстве стартовой площадки космодрома Восточный для ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» принимали участие в том числе и белорусские строители.

Ранее начальник главного управления координации и развития статистических систем Национального статистического комитета республики (Белстат) Алла Биленко сообщила, что по итогам прошлого года суммарный объем российских инвестиций в белорусскую экономику достиг 5,1 миллиарда долларов. Год назад этот показатель составил 3,9 миллиарда долларов.