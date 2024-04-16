Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:13, 16 апреля 2024Экономика

Россия и Белоруссия установили рекорд взаимной торговли

Мишустин: Россия и Белоруссия поставили рекорд взаимной торговли в 4,2 трлн руб.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия и Белоруссия в 2023 году установили новый рекорд взаимной торговли, товарооборот между странами достиг 4,2 триллиона рублей. Об этом в ходе переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава кабмина также отметил наращивание поставок белорусских товаров на внешние рынки с использованием российской транспортной инфраструктуры. За прошлый год такие перевозки выросли более чем вдвое в годовом выражении, до 20 миллионов тонн, добавил он.

Мишустин подчеркнул, что Москве и Минску удается укреплять взаимодействие, несмотря на усиливающееся санкционное давление. Он отметил, что на переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко были достигнуты важные договоренности о развитии российско-белорусского сотрудничества и углублении интеграции в Союзном государстве.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024
Пониженный лимит. В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
Пониженный лимит.В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
1 апреля 2024

Премьер-министр РФ также поздравил Головченко с первым полетом в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской. Он напомнил, что в строительстве стартовой площадки космодрома Восточный для ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» принимали участие в том числе и белорусские строители.

Ранее начальник главного управления координации и развития статистических систем Национального статистического комитета республики (Белстат) Алла Биленко сообщила, что по итогам прошлого года суммарный объем российских инвестиций в белорусскую экономику достиг 5,1 миллиарда долларов. Год назад этот показатель составил 3,9 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила в район аэродрома ВСУ в Хмельницкой области. Туда должны были доставить американские самолеты F-16

      Три украинских беспилотника попытались атаковать российский регион

      Врач развеяла миф о пользе популярного продукта

      Huawei отменила выпуск флагмана P70

      На берег океана выбросило загадочное существо

      Россиянка нашла посреди дороги грязных и замерзших детей

      ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

      Зеленского уличили в подготовке к эвакуации за границу

      Силовики вычислили призывавшего к истреблению украинцев админа «Утра Дагестана»

      В России предложили поднять зарплаты до уровня МРОТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше