Россия назвала виновного в коллапсе на Ближнем Востоке

Захарова: коллапс на Ближнем Востоке стал следствием провалившейся авантюры США

Нынешний коллапс на Ближнем Востоке стал следствием очередной провалившейся авантюры США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон ради собственных амбиций сделал все, чтобы Израиль перестал опираться на международное право. Поставив на кон очень многое, в результате развилась ситуация, которой Ближний Восток еще не переживал в новейшей истории.

Дипломат указала, что Совет Безопасности ООН должен сделать все необходимое для недопущения эскалации в регионе.

14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В перехвате беспилотников Иерусалиму помогли силы США и Великобритании.