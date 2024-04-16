Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 16 апреля 2024Мир

Россия назвала виновного в коллапсе на Ближнем Востоке

Захарова: коллапс на Ближнем Востоке стал следствием провалившейся авантюры США

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Нынешний коллапс на Ближнем Востоке стал следствием очередной провалившейся авантюры США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон ради собственных амбиций сделал все, чтобы Израиль перестал опираться на международное право. Поставив на кон очень многое, в результате развилась ситуация, которой Ближний Восток еще не переживал в новейшей истории.

Дипломат указала, что Совет Безопасности ООН должен сделать все необходимое для недопущения эскалации в регионе.

14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В перехвате беспилотников Иерусалиму помогли силы США и Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      В Госдепе заподозрили Китай в помощи обновления ВПК России

      Генерал ВСУ рассказал о ситуации под Часовым Яром

      Россия назвала виновного в коллапсе на Ближнем Востоке

      На Украине раскрыли последствия падения Харькова

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась без штанов

      ООН признала невозможность определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

      В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем

      Госдеп порассуждал о перспективах военного конфликта между США и Россией

      В Госдепе высказались о планах Израиля ответить на удары Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше