Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха

«Известия»: летний отдых для россиян подорожал на 15 процентов в 2024 году

С начала 2024 года летний отдых подорожал для россиян на 15-20 процентов как внутри страны, так и за границей. Об этом предупреждает издание «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ), Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и Союз туристических агентств (СТА).

При этом эксперты не исключают, что до конца сезона цены могут вырасти еще сильнее. По словам заместителя генерального директора туроператора Fun&Sun Александра Сирченко, причина в увеличении стоимости перелетов и проживания.

В свою очередь, президент РСТ Илья Уманский подчеркнул, что на рост стоимости отдыха за границей влияет инфляция, волатильность курсов валют, а также увеличение цен на авиационное топливо.

Ранее стало известно, что за премиальные отели популярной курортной страны в летнем сезоне россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.