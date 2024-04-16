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09:18, 16 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности предупредили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным ведомства, во вторник, 16 апреля, местами в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. «Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее стало известно, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. При этом, по словам эксперта, за премиальные отели популярной курортной страны в летнем сезоне россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.

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      Фариза Бацазова
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