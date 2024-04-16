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14:57, 16 апреля 2024Экономика

Россиянам посоветовали покупать один тип жилья

Эксперт Ракута посоветовал покупать вторичное жилье

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В настоящее время лучше покупать вторичное жилье. Такой совет россиянам дал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в интервью «360».

«Если есть возможность приобретения вторичного жилья, то я бы рассматривал как раз вторичку. Сейчас очень много квартир, которые продаются ниже рынка ввиду того, что ставки на вторичку высокие», — отметил Ракута. Он добавил, что многие собственники готовы сделать скидку до 30-40 процентов.

При желании купить квартиру в новостройке стоит поторопиться. Сделать это лучше до 1 июля, когда истечет срок ряда льготных ипотечных программ. То же самое касается покупки домов или дачи. В ближайшее время в России скорректируют программу строительства жилья, после чего строительство домов подорожает.

Ранее россиян предупредили о подорожании вторичного жилья. Эксперты компании Todayprice считают, что разница в цене между новостройками и «вторичкой» сократится за счет роста стоимости готового жилья.

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      Александра Качан
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