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10:15, 16 апреля 2024Экономика

Россиянам стало проще искать работу

hh.ru: индекс сложностей, с которыми сталкиваются соискатели, стал уменьшаться

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянам стало проще искать работу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Индекс сложностей, с которыми сталкиваются россияне при поиске работы, демонстрирует позитивную динамику, пояснили аналитики платформы. Специальный индекс помогает понять ожидания кандидатов в тот или иной период времени и находится в диапазоне от -1 до +1, где первый показатель указывает на отрицательные настроения работников, а второй — на позитивные. По итогам января-марта этот показатель прибавил 0,01 пункта, достигнув -0,34 пункта в целом по РФ.

Наиболее сложным поиск работы по специальности назвали соискатели из Москвы и Московской области. Меньше других с такими трудностями сталкиваются жители Дальнего Востока и Юга России.

Ранее россиянам рассказали о способах просить повышения зарплаты. В этом случае необходимо заранее подготовить необходимые аргументы, вспомнив свои трудовые достижения и сопроводив слова наглядными материалами, пояснила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. Также следует промониторить рынок, чтобы иметь представление о том, какие зарплаты существуют при вашем опыте и по вашей специальности.

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      Лилиана Набиуллина
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