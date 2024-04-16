Россиянин сжег дом и своих детей из мести бывшей жене

В Удмуртии ранее судимый мужчина сжег дом и своих детей из мести бывшей жене

Суд в Удмуртской Республике приговорил ранее судимого 27-летнего местного жителя к 24 годам лишения свободы за то, что он сжег своих детей из мести бывшей жене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Мужчина признан виновным по статьям о расправе и умышленном уничтожении имущества. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года. Проведенный комплекс судебных экспертиз в отношении подсудимого показал, что в момент совершения преступления он осознавал характер своих действий.

Как установил суд, преступление произошло в поселке Игре 9 мая 2023 года в доме бывшей супруги фигуранта. Тогда день в гостях у женщины находилась ее подруга с сожителем и двухмесячным ребенком. Дети хозяйки дома, двухлетняя дочь и четырехлетний сын, общие дети женщины и подсудимого, также были в доме. В тот день осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к бывшей жене и устроил ссору. После конфликта хозяйка дома ушла в магазин, а разъяренный мужчина поджег бумагу и положил ее на диван, который находился в сенях, рядом с выходом из дома. Совершив поджог, злоумышленник спрятался недалеко в кустах и следил, чтобы никто из горящего дома не выбрался. В результате поджога двое детей фигуранта не выжили. Гостья женщины и ее ребенок с ожогами различной степени доставлены в больницу, ее сожитель не пострадал. Уточняется, что огонь полностью уничтожил жилой дом и все находящиеся рядом постройки.

Ранее сообщалось, что в удмуртском городе Глазов мужчина из-за ревности поджег кровать с женой и сгорел.