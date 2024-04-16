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20:16, 16 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин учинил расправу над помешавшим избиению жены соседом

В Тыве россиянин расправился с помешавшим ему избивать жену соседом

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Тыве 27-летний россиянин предстанет перед судом по делу о расправе над односельчанином. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале во дворе частного дома села Нарын обвиняемый после ссоры принялся избивать супругу. Происходящее заметил сосед, который вступился за женщину и потребовал прекратить экзекуцию. После короткой словесной перепалки началась драка, в ходе которой хозяин взял верх и сильно избил заступника жены. В результате полученные избитым травмы оказались не совместимы с жизнью.

По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 апреля сообщалось, что в Омске россиянин избил до сотрясения мозга женщину-администратора из-за претензий к номеру.

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      Владимир Седов
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