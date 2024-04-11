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11:20, 11 апреля 2024Россия

Россиянин избил до сотрясения мозга администратора из-за претензий к номеру

В Омске гость избил администратора из-за претензий к гостиничному номеру

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Омске гость банно-гостиничного комплекса избил женщину-администратора из-за претензий к номеру. Об этом сообщила дочь пострадавшей россиянки в сообществе «Омск Live» во «ВКонтакте».

Девушка рассказала, что это произошло в заведении на улице Богдана Хмельницкого. Ее мать вышла на смену и столкнулась с агрессией одного из постояльцев. Мужчине, который накануне заселился в гостиницу, не понравился номер. Он стал высказывать претензии администратору, когда время его пребывания в отеле уже закончилось. Постоялец сначала грубо общался с администратором, а потом пустил в ход кулаки. Пострадавшая обратилась к врачам и в полицию.

«У нее вся голова в шишках и синяках, сотрясение мозга», — поделилась ее дочь. В МВД по Омской области случившееся в гостинице пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга жестоко избил 19-летнюю девушку, продавца фейерверков, из-за пяти тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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