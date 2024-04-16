Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

Житель Дагестана зарезал друга из-за отказа дать в долг и закопал его

Житель Дагестана попросил у друга 10 тысяч рублей в долг, а получив отказ, ударил его ножом и закопал на окраине села. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Все произошло в селе Ирганай. Нападавший сам пришел в отдел полиции и признался в содеянном.

По словам мужчины, перед расправой он попросил друга дать ему денег в долг, но нужную сумму не получил. Началась драка. Когда потерпевший перестал дышать, злоумышленник вывез его тело на окраину села и закопал. Расследование продолжается.

Как уточняет Mash Gor, вместе с мужчиной задержали и жену потерпевшего. По версии правоохранителей, она могла быть сообщницей нападавшего.

Ранее 29-летний житель села Тандо Ботлихского района Дагестана из мести подорвал односельчанина гранатой. В отношении него возбуждено уголовное дело.