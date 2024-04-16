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10:49, 16 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили девять лодок с солдатами ВСУ

Сальдо: ВС России уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на берегу Днепра
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Удар российских военных по правому берегу Днепра уничтожил девять лодок с 20 солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

Как отметил глава региона, удар был нанесен по месту посадки украинского десанта на правом берегу Днепра. По его словам, в результате атаки были уничтожены военные из 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные испытывают трудности с форсированием Днепра, так как попытки пересечь реку на резиновых лодках были сведены на нет мощным и точным огнем военных Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что теперь форсировать Днепр практически невозможно.

В понедельник, 15 апреля, стало известно о взятии российскими военными села Семеновка в районе Авдеевки. Уточняется, что занять последний опорный пункт ВСУ в данном районе удалось при участии авиации и артиллерии.

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      Александр Курбатов
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