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04:46, 16 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ с форсированием Днепра

Глава Херсонской области Сальдо: попытки ВСУ форсировать Днепр сведены на нет

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр на резиновых лодках сведены на нет мощным и точным огнем российских военных, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинские войска теперь редко пытаются переправить солдат на резиновых лодках.

«Все их попытки сведены на нет. Из-за мощного и точного огня наших военных это практически невозможно», — подчеркнул глава региона. Он добавил, что все подходы многократно пристреляны.

6 апреля стало известно, что российские военные атаковали пять лодок ВСУ на Днепре. Плавательные средства были поражены артиллерией и дронами. Столкновение состоялось в местах загрузки десанта и при попытках украинских военных приблизиться к левому берегу в ночное время.

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      Марина Совина
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