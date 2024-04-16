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07:41, 16 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный самовольно оставил место службы и получил срок

В Томске военного приговорили к семи годам колонии за уклонение от службы

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего Дмитрия Лаптева, уклонившего от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, 18 мая 2023 года военный решил отдохнуть от службы и не вернулся в часть из отпуска. 28 июля его задержали полицейское. Однако 21 сентября Лаптев снова самовольно оставил место службы и уехал в Ленинск-Кузнецкий. 11 декабря его поймали представители воинской части.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военного Андрея Лебедева к пяти годам колонии общего режима за отсутствие на службе почти три месяца.

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      Екатерина Кашурникова
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