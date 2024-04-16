Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:40, 16 апреля 2024Путешествия

Семья поехала в Таиланд ради лечения сына и едва не попала в тюрьму

Российская семья едва не попала в тайскую тюрьму из-за ошибки в паспорте

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Российская семья поехала в Таиланд ради лечения сына и едва не попала в местную тюрьму из-за ошибки в паспорте ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что во время оформления документа для двухлетнего сына произошел технический сбой. В результате биометрический код прописался не полностью. В аэропорту Красноярска на ошибку не обратили внимания, однако тайским пограничникам ситуация показалась странной.

В авиагавани Пхукета семью задержали, заподозрив в похищении чужого ребенка. Спасло их лишь то, что мальчик был сильно похож на родителей. В противном случае его могли отобрать до выяснения обстоятельств, а мать и отца отправить за решетку. «То, что их просто депортировали, можно назвать везением, если это слово допустимо в этой ситуации», — отметила юрист Анна Бель.

Материалы по теме:
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Для покупки тура в Таиланд россиянам пришлось продать единственный автомобиль. Теперь семейство намерено подать иск на 2,2 миллиона рублей к паспортному отделу МВД и пограничной службе аэропорта Красноярска.

Ранее сотрудники авиакомпании Turkish Airlines не пустили россиян на рейс в Мексику из-за паспортов. Семья застряла на сутки в аэропорту, пытаясь выяснить причины недопуска на борт.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Военный медик погиб, спасая раненых российских бойцов. Он закрыл их собой от удара дрона ВСУ

      На Северном Кавказе раскрыты масштабные поборы с водителей грузовиков

      В России призвали срочно поддержать угольные компании

      США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

      Турист поехал на отдых в Камбоджу и впал в кому при загадочных обстоятельствах

      Названы последствия подписания закона о мобилизации на Украине для Зеленского

      Россия выдала Германии совершившего нападение с ножом

      Туристка во время медитации на Кипре была укушена змеей и угодила в реанимацию

      Айза сделала десятую пластику груди

      Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше