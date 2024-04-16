Семья поехала в Таиланд ради лечения сына и едва не попала в тюрьму

Российская семья едва не попала в тайскую тюрьму из-за ошибки в паспорте

Российская семья поехала в Таиланд ради лечения сына и едва не попала в местную тюрьму из-за ошибки в паспорте ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что во время оформления документа для двухлетнего сына произошел технический сбой. В результате биометрический код прописался не полностью. В аэропорту Красноярска на ошибку не обратили внимания, однако тайским пограничникам ситуация показалась странной.

В авиагавани Пхукета семью задержали, заподозрив в похищении чужого ребенка. Спасло их лишь то, что мальчик был сильно похож на родителей. В противном случае его могли отобрать до выяснения обстоятельств, а мать и отца отправить за решетку. «То, что их просто депортировали, можно назвать везением, если это слово допустимо в этой ситуации», — отметила юрист Анна Бель.

Для покупки тура в Таиланд россиянам пришлось продать единственный автомобиль. Теперь семейство намерено подать иск на 2,2 миллиона рублей к паспортному отделу МВД и пограничной службе аэропорта Красноярска.

Ранее сотрудники авиакомпании Turkish Airlines не пустили россиян на рейс в Мексику из-за паспортов. Семья застряла на сутки в аэропорту, пытаясь выяснить причины недопуска на борт.