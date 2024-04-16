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09:47, 16 апреля 2024Мир

Си Цзиньпин выступил за признанную Россией и Украиной мирную конференцию

Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выступил за проведение мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Поддерживаем своевременный созыв международной мирной конференции, которую признают как Россия, так и Украина, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных инициатив», — сказал китайский лидер.

По его словам, Пекин готов поддерживать сотрудничество со всеми соответствующими сторонами, включая Берлин.

Ранее Си Цзиньпин встретился с Шольцем в Пекине, встреча политиков состоялась в государственной гостевой резиденции Дяоюйтай. Вместе с Шольцем в страну приехали три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта.

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      Семен Александров
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