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07:18, 16 апреля 2024Мир

Си Цзиньпин встретился с Шольцем в Китае

Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине
Олаф Шольц и Си Цзиньпин

Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча политиков состоялась в государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Шольц прибыл в Китай в пятницу, 12 апреля Этот визит стал его второй поездкой в страну на должности канцлера ФРГ. Вместе с Шольцем в страну приехали три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. В составе делегации также присутствуют представители ведущих немецкий компаний — Siemens, BMW и Mercedes-Benz.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Пекин Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом не помогать России в контексте конфликта на Украине. Канцлер Германии хотел настаивать, чтобы никто не оказывал поддержку Москве.

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      Марина Совина
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