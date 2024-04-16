Си Цзиньпин встретился с Шольцем в Китае

Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Встреча политиков состоялась в государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине.

Шольц прибыл в Китай в пятницу, 12 апреля Этот визит стал его второй поездкой в страну на должности канцлера ФРГ. Вместе с Шольцем в страну приехали три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта. В составе делегации также присутствуют представители ведущих немецкий компаний — Siemens, BMW и Mercedes-Benz.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Пекин Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом не помогать России в контексте конфликта на Украине. Канцлер Германии хотел настаивать, чтобы никто не оказывал поддержку Москве.

