Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

Шольц заявил, что намерен просить Си Цзиньпина не оказывать помощь РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе визита в Пекин и предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 16 апреля обратится с призывом не помогать России в контексте конфликта на Украине.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, встреча не в последнюю очередь будет посвящена тому, чтобы китайское руководство демонстрировало меньшую лояльность Москве — в частности, в контексте поставок оружия. Последнее касается и товаров двойного назначения.

По словам Шольца, он будет настаивать на том, чтобы никто не помогал России добиться успеха в украинском конфликте.

Отсюда и призыв ко всем не обходить санкции (...), отсюда и требование не поставлять оружие Олаф Шольц канцлер ФРГ

В США считают, что Китай помогает России наращивать оборонную мощь

По данным агентства Reuters, Китай оказывает России поддержку в проведении специальной военной операции на Украине, помогая наращивать оборонную мощь в самых крупных со времен СССР масштабах. Согласно разведданным, Пекин якобы поставляет Москве технологии для производства беспилотников и ракет, спутниковые снимки и производственные станки. Вместе с тем американские чиновники отметили, что Китай не передает смертоносные вооружения.

Си Цзиньпин Фото: Tingshu Wang / Reuters

Newsweek также писал, что США подозревают Китай в помощи России разведкой и данными спутниковых снимков для ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй не оставил без внимания заявления о том, что Китай якобы помогает России наращивать оборонную мощь на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон Лю Пэнъюй официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне

Байден выразил Си Цзиньпину обеспокоенность по поводу помощи Москве

Президент США Джо Байден заявил об обеспокоенности усилиями, которые предпринимает Пекин, чтобы помочь России восстановить военно-промышленный комплекс. Как указала высокопоставленная представительница американской администрации, Россия была темой дипломатических переговоров с КНР с самого начала конфликта на Украине. При этом особое внимание уделялось предоставлению летальной помощи и возможности применения ядерного оружия на Украине.

В Госдепартаменте США, в свою очередь, тоже отметили, что затронули на консультациях в Пекине вопросы «поддержки оборонно-промышленного комплекса России со стороны КНР». Указывалось, что стороны провели «углубленные, откровенные и конструктивные обсуждения».

В то же время представитель МИД Китая Мао Нин ранее четко дала понять, что Китай не ограничит сотрудничество с Россией на фоне нападок США. Так она ответила на угрозы главы министерства финансов США Джаннет Йеллен, заявившей, что китайские бизнесмены столкнутся с последствиями за сотрудничество с Россией.