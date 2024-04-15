Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ходе визита в Пекин и предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 16 апреля обратится с призывом не помогать России в контексте конфликта на Украине.
Как пишет Süddeutsche Zeitung, встреча не в последнюю очередь будет посвящена тому, чтобы китайское руководство демонстрировало меньшую лояльность Москве — в частности, в контексте поставок оружия. Последнее касается и товаров двойного назначения.
По словам Шольца, он будет настаивать на том, чтобы никто не помогал России добиться успеха в украинском конфликте.
Отсюда и призыв ко всем не обходить санкции (...), отсюда и требование не поставлять оружие
В США считают, что Китай помогает России наращивать оборонную мощь
По данным агентства Reuters, Китай оказывает России поддержку в проведении специальной военной операции на Украине, помогая наращивать оборонную мощь в самых крупных со времен СССР масштабах. Согласно разведданным, Пекин якобы поставляет Москве технологии для производства беспилотников и ракет, спутниковые снимки и производственные станки. Вместе с тем американские чиновники отметили, что Китай не передает смертоносные вооружения.
Newsweek также писал, что США подозревают Китай в помощи России разведкой и данными спутниковых снимков для ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй не оставил без внимания заявления о том, что Китай якобы помогает России наращивать оборонную мощь на фоне проведения специальной военной операции на Украине.
Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон
Байден выразил Си Цзиньпину обеспокоенность по поводу помощи Москве
Президент США Джо Байден заявил об обеспокоенности усилиями, которые предпринимает Пекин, чтобы помочь России восстановить военно-промышленный комплекс. Как указала высокопоставленная представительница американской администрации, Россия была темой дипломатических переговоров с КНР с самого начала конфликта на Украине. При этом особое внимание уделялось предоставлению летальной помощи и возможности применения ядерного оружия на Украине.
В Госдепартаменте США, в свою очередь, тоже отметили, что затронули на консультациях в Пекине вопросы «поддержки оборонно-промышленного комплекса России со стороны КНР». Указывалось, что стороны провели «углубленные, откровенные и конструктивные обсуждения».
В то же время представитель МИД Китая Мао Нин ранее четко дала понять, что Китай не ограничит сотрудничество с Россией на фоне нападок США. Так она ответила на угрозы главы министерства финансов США Джаннет Йеллен, заявившей, что китайские бизнесмены столкнутся с последствиями за сотрудничество с Россией.