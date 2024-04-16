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09:56, 16 апреля 2024Силовые структуры

Силовики вычислили призывавшего к истреблению украинцев админа «Утра Дагестана»

Силовики вычислили выдававшего себя за бойца СВО админа канала «Утро Дагестана»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские силовики вычислили одного из администраторов скандального Telegram-канала «Утро Дагестана». Об этом во вторник, 16 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, админом оказался 36-летний безработный житель Махачкалы по имени Магомед. Мужчина, выдавая себя за участника СВО, рассказывал, что регулярно пытает пленных бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) и призывал к истреблению и угону в рабство украинских женщин, детей и стариков. Эксперты установили, что все посты Магомеда были направлены на возбуждение ненависти и вражды, а также уничтожали человеческое достоинство по национальному признаку.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.

14 ноября 2023 года МВД России объявило в розыск другого администратора медиа-ресурса «Утро Дагестана» уроженца Махачкалы Абакара Абакарова,

30 октября 2023 года основатель Telegram Павел Дуров заблокировал в мессенджере каналы, призывавшие к беспорядкам в Дагестане. В частности, Дуров опубликовал скриншот сообщения из сообщества «Утро Дагестан», в котором призывали выйти на улицы.

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      Владимир Седов
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