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11:00, 14 ноября 2023Силовые структуры

Призывавшего к беспорядкам в Дагестане объявили в розыск

МВД России объявило в розыск владельца ТГ-канала из-за беспорядков в Махачкале
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск уроженца Махачкалы Абакара Абакарова, призывавшего к массовым беспорядкам в Дагестане через свой Telegram-канал. Об этом сообщает RT.

Мужчина 1976 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса. Абакаров — бывший бизнесмен — был администратором Telegram-канала «Утро Дагестан». Также он создал сеть из 17 каналов, на которые подписаны от 500 до 20 тысяч человек. Информационные ресурсы он ведет из Стамбула.

До 2015 года Абакаров жил в России, где занимался бизнесом, политикой и общественной деятельностью. Однако из-за антироссийских взглядов решил переехать на территорию Украины. В Одессе Абакаров и члены запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») создали «Исламскую школу». После начала СВО Абакаров уехал в Турцию.

30 октября основатель Telegram Павел Дуров заблокировал в мессенджере каналы, призывавшие к беспорядкам в Дагестане. В частности, Дуров опубликовал скриншот сообщения из сообщества «Утро Дагестан», в котором жителей призывали выйти на улицы.

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      Любовь Ширижик
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