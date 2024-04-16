Сообщение о порче исторического центра Мариуполя не подтвердилось

Слова Андрющенко о том, что РФ обезобразила центр Мариуполя, не подтвердились

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале опубликовал фотографию одной из улиц Мариуполя, намекнув на то, что Россия обезобразила исторический центр города. «Фото дня. Мариуполь. Исторический центр. Был», — написал он.

На самом деле в настоящее время Россия занимается восстановлением Мариуполя, в том числе его исторического центра. Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал, что работы завершатся в 2024 году. «Если два года назад основной задачей было пустить свет, газ, тепло, электричество, то сейчас мы уже восстанавливаем историческую часть Мариуполя. Мы в этом году основные объекты строительства уже закончим», — сказал он.

Кроме того, к 2030 году планируется довести уровень жизни в новых регионах России до среднероссийского, а мастер-план по Мариуполю предполагает и дальнейшую работу по развитию города до 2035 года.

Работы по восстановлению Мариуполя регулярно освещаются в СМИ и соцсетях. Так, осенью 2023 года Общественное телевидение России (ОТР) выпустило сюжет о строительстве и реставрации жилых многоквартирных домов и других зданий.

Информация о том, что Россия обезобразила исторический центр Мариуполя, в СМИ не распространилась.

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