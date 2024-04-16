Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:02, 16 апреля 2024Бывший СССР

Советник Залужного рассказал о неэффективности украинских дронов

Советник экс-главкома ВСУ Назаров рассказал о неэффективности украинских БПЛА

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не заменят артиллерийские снаряды, потому что не способны уничтожать российские линии обороны. О неэффективности украинских дронов рассказал в беседе с The New York Times Виктор Назаров, советник бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

«Дроны могут эффективно уничтожать военную технику, танки, но вы не можете разрушить оборонительные линии с помощью дронов», — приводятся в публикации слова Назарова.

Советник экс-главкома добавил, что в ситуации, когда Москва обладает преимуществом 10 к 1 в артиллерийских снарядах, шансы Российской армии на победу очень высоки.

Ранее отсутствие у Киева шансов на победу в конфликте без военной помощи из США признал президент Украины Владимир Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Шлеменко проведет два боя за три недели

      Госкомпании закупили у самозанятых товаров и услуг на миллиарды рублей

      Проект Глюк’oZa перезапустят без певицы Глюкозы

      Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

      Под Москвой невеста упала с самоката замертво на асфальт за 20 дней до свадьбы

      На Западе назвали следующие действия ВС России после освобождения Часова Яра

      Санду назвала дату референдума о присоединении Молдавии к ЕС

      Туриста нашли бездыханным в Португалии при странных обстоятельствах

      В России отреагировали на четыре принципа Китая в решении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше