Советник экс-главкома ВСУ Назаров рассказал о неэффективности украинских БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не заменят артиллерийские снаряды, потому что не способны уничтожать российские линии обороны. О неэффективности украинских дронов рассказал в беседе с The New York Times Виктор Назаров, советник бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

«Дроны могут эффективно уничтожать военную технику, танки, но вы не можете разрушить оборонительные линии с помощью дронов», — приводятся в публикации слова Назарова.

Советник экс-главкома добавил, что в ситуации, когда Москва обладает преимуществом 10 к 1 в артиллерийских снарядах, шансы Российской армии на победу очень высоки.

Ранее отсутствие у Киева шансов на победу в конфликте без военной помощи из США признал президент Украины Владимир Зеленский.