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11:57, 16 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский признал отсутствие у Украины шансов на победу

Зеленский: без поддержки США у Украины не будет никаких шансов на победу

Фото: Ukrainian Presidential / Globallookpress.com

Из-за острой нехватки артиллерийских снарядов без военной помощи США у Киева нет шансов на победу в конфликте. Об этом в ходе интервью для издания PBS признался президент Украины Владимир Зеленский, запись беседы доступна на YouTube.

«Я могу сказать вам откровенно, что без этой поддержки [из Вашингтона] у нас не будет никаких шансов на победу. Вы должны быть намного сильнее своего врага. Сегодня соотношение наших артиллерийских снарядов составляет 1 к 10. Сможем ли мы удерживать наши позиции? Нет», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что только для успешной обороны тех территорий, которые уже контролируются Вооруженными силами Украины, соотношение боеприпасов на поле боя должно достигнуть 1 к 1.

В ходе интервью Зеленский также назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС. По его словам, после продолжительной ракетной атаки у Украины не осталось боеприпасов для систем противовоздушной обороны, чтобы защитить энергообъект.

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      Глеб Палехов
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