Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Зеленский: Трипольскую ТЭС под Киевом уничтожили из-за нехватки ракет ПВО

Трипольская ТЭС в Киевской области Украины была уничтожена, так как у Киева не осталось ракет, чтобы ее защитить. О нехватке боеприпасов для средств противовоздушной обороны (ПВО) заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию PBS, запись которого доступна на YouTube.

«На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — заявил он.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» назвал нехватку средств ПВО главной уязвимостью украинской армии. По его словам, об этом свидетельствуют успешные российские атаки по украинским энергообъектам.

В воскресенье, 14 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад передать Киеву системы ПВО на любых условиях. Он отметил, что в первую очередь Украина нуждается в зенитных ракетных комплексах Patriot.