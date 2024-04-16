Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:54, 16 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС

Зеленский: Трипольскую ТЭС под Киевом уничтожили из-за нехватки ракет ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Трипольская ТЭС в Киевской области Украины была уничтожена, так как у Киева не осталось ракет, чтобы ее защитить. О нехватке боеприпасов для средств противовоздушной обороны (ПВО) заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию PBS, запись которого доступна на YouTube.

«На Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье», — заявил он.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» назвал нехватку средств ПВО главной уязвимостью украинской армии. По его словам, об этом свидетельствуют успешные российские атаки по украинским энергообъектам.

В воскресенье, 14 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад передать Киеву системы ПВО на любых условиях. Он отметил, что в первую очередь Украина нуждается в зенитных ракетных комплексах Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

      Появились первые фото мужа Блиновской из зоны спецоперации

      В Петербурге студент назвал русских «самой убогой нацией» и поблагодарил Гитлера

      В России вырос рынок парфюмерии и косметики

      Драка между россиянином и сотрудником «Бургер Кинга» попала на видео

      Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

      Начало третьей мировой войны связали с вовлечением Запада на Украину

      В российском городе создадут арт-объекты из мусора

      Над российским регионом сбили воздушный шар ВСУ

      В двух районах российского региона объявили срочную эвакуацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше