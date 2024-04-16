Стала известна сумма заработка Байдена за 2023 год

Байден и его супруга в 2023 году заработали 620 тысяч долларов

За 2023 год президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден заработали 620 тысяч долларов (около 58 миллионов рублей). Об этом стало известно из налоговой декларации, опубликованной на сайте Белого дома.

«Президент и первая леди совместно подали налоговую декларацию и сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в размере 619 976 долларов», — сообщается в документе.

Почти четверть данной сумма ушла на уплату федерального подоходного налога. Чуть более 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) хозяин Белого дома и его жена потратили на благотворительность.

Ранее администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителей США Джеймсу Комеру, что Байден не планирует давать показания в рамках расследования по импичменту. Специальный советник американского лидера Ричард Саубер в письме подчеркнул, что расследование по делу об импичменте завершено.