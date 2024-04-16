Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:47, 16 апреля 2024Мир

Стала известна сумма заработка Байдена за 2023 год

Байден и его супруга в 2023 году заработали 620 тысяч долларов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

За 2023 год президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден заработали 620 тысяч долларов (около 58 миллионов рублей). Об этом стало известно из налоговой декларации, опубликованной на сайте Белого дома.

«Президент и первая леди совместно подали налоговую декларацию и сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в размере 619 976 долларов», — сообщается в документе.

Почти четверть данной сумма ушла на уплату федерального подоходного налога. Чуть более 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей) хозяин Белого дома и его жена потратили на благотворительность.

Ранее администрация США сообщила председателю надзорного комитета Палаты представителей США Джеймсу Комеру, что Байден не планирует давать показания в рамках расследования по импичменту. Специальный советник американского лидера Ричард Саубер в письме подчеркнул, что расследование по делу об импичменте завершено.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Добился всего сам». Мэр Орска объяснил, почему его сын переехал в Саудовскую Аравию и владеет жильем в Дубае

      США открестились от помощи Израилю в случае удара по Ирану

      Стала известна сумма заработка Байдена за 2023 год

      Российские военные уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре

      В Госдуме предложили предоставлять питание и витамины матерям после родов

      Россиянин раскрыл удивительные моменты жизни в Южной Корее

      Описано будущее цен на нефть на фоне конфликта Ирана и Израиля

      В Польше призвали использовать транспортную инфраструктуру для военных нужд

      В США признали возможность предотвратить конфликт на Украине

      Уровень реки Тобол возле Кургана поднялся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше