Стало известно о ликвидации украинского активиста

«Страна.ua»: ликвидирован боец 59-й мотопехотной бригады ВСУ Петриченко

О ликвидации в зоне боевых действий бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинского активиста Павла Петриченко стало известно изданию «Страна.ua», которое ссылается на информацию со страницы его сестры Марины в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным источника, в 2022 году солдат занимался развитием волонтерского центра украинского политика Сергея Притулы. Кроме того, ликвидированный боец зарегистрировал петицию об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения.

«Страна.ua» отмечает, что накануне в соцсетях начала распространяться информация и ликвидации Российской армией «кого-то из видных украинских деятелей», имена которых не были названы. На фоне этого начали появляться различные слухи.

Ранее сообщалось, что украинский снайпер Екатерина Шинкаренко с позывным Виски была ликвидирована на донецком направлении, близ населенного пункта Северск.