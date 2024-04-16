Меркурис: несколько бригад ВСУ отказываются подчиняться новому главкому Сырскому

Несколько бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы нового главнокомандующего Александра Сырского. Это выяснил британский аналитик Александр Меркурис.

Он пояснил, что эти соединения ранее были приближены к экс-главкому Валерию Залужному. В частности, речь идет о 67-ой бригаде, а также о 3-ей бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), отказавшихся следовать приказу контратаковать в районе Авдеевки и передислоцироваться в Часов Яр.

Эксперт оценил сложившуюся ситуацию в ВСУ как кризис. Он не исключил, что в скором времени эти бригады будут расформированы.

Ранее Минобороны Украины перебросило из Часова Яра в тыл оборонявшую населенный пункт 67-ю бригаду ВСУ. Причиной этого стали несколько скандалов, связанных с формированием. По данным Forbes, перед этим «драматические события» продолжались внутри бригады на протяжении нескольких недель. В том числе в формировании произошел раскол из-за личного конфликта между руководством частей и командованием бригады. Уточняется, что после вывода украинских военных оборону на себя взяли территориальные войска.