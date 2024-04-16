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23:39, 16 апреля 2024Бывший СССР

Ряд бригад ВСУ уличили в нежелании подчиниться новому главкому

Меркурис: несколько бригад ВСУ отказываются подчиняться новому главкому Сырскому

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Несколько бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы нового главнокомандующего Александра Сырского. Это выяснил британский аналитик Александр Меркурис.

Он пояснил, что эти соединения ранее были приближены к экс-главкому Валерию Залужному. В частности, речь идет о 67-ой бригаде, а также о 3-ей бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), отказавшихся следовать приказу контратаковать в районе Авдеевки и передислоцироваться в Часов Яр.

Эксперт оценил сложившуюся ситуацию в ВСУ как кризис. Он не исключил, что в скором времени эти бригады будут расформированы.

Ранее Минобороны Украины перебросило из Часова Яра в тыл оборонявшую населенный пункт 67-ю бригаду ВСУ. Причиной этого стали несколько скандалов, связанных с формированием. По данным Forbes, перед этим «драматические события» продолжались внутри бригады на протяжении нескольких недель. В том числе в формировании произошел раскол из-за личного конфликта между руководством частей и командованием бригады. Уточняется, что после вывода украинских военных оборону на себя взяли территориальные войска.

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      Марина Совина
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