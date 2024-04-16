ВСУ отправили в тыл оборонявшую Часов Яр бригаду из-за скандалов

Forbes: 67-ю бригаду ВСУ перебросили в тыл из Часова Яра из-за скандалов

Минобороны Украины перебросило из Часова Яра в тыл оборонявшую населенный пункт 67-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причиной этого стали несколько скандалов, связанных с формированием, пишет Forbes.

По данным издания, перед этим «драматические события» продолжались внутри бригады на протяжении нескольких недель. В том числе в формировании произошел раскол из-за личного конфликта между руководством частей и командованием бригады. Уточняется, что после вывода украинских военных оборону на себя взяли территориальные войска.

«Проблема в том, что ни одна территориальная бригада не может сравниться по огневой мощи с механизированной бригадой. А защитникам района [водного] канала [у Часова Яра] нужна большая огневая мощь, поскольку гораздо более крупные российские силы приближаются», — говорится в публикации.

Для помощи оставшимся в Часовом Яре украинским военным Минобороны планирует направить беспилотники, отмечает Forbes.

Ранее стало известно, что Часов Яр может перейти под контроль российских военных к 9 мая. Об этом заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.