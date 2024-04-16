В Москве суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря по делу о фейках

В Москве Басманный суд вынес заочный приговор об аресте российского журналиста Михаила Зыгаря (признан в России иноагентом) по делу о распространении фейков о вооруженных силах России. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении Зыгаря в СИЗО на время расследования уголовного дела по статье 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды») УК РФ.

Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания обвиняемого в России или с момента экстрадиции с территории другого государства. Ему грозит до десяти лет колонии.

Зыгарь занимал должность главреда телеканала «Дождь» с 2010 по 2015 год. В октябре 2022 года Минюст внес его в список иностранных агентов. Сейчас журналист проживает в Берлине.