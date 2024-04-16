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10:50, 16 апреля 2024Культура

Трофимов раскритиковал поведение выбившего из рук фанатки телефон Лепса

Трофимов заявил, что не поддерживает Лепса, выбившего из рук фанатки телефон
Сергей Трофимов

Сергей Трофимов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский певец Сергей Трофимов, выступающий под псевдонимом Трофим, раскритиковал поведение своего коллеги Григория Лепса, который во время концерта выбил из рук поклонницы телефон. Своим мнением он поделился с изданием «Абзац».

Исполнитель признался, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта. По его мнению, фанатке следовало убрать мобильник после просьбы артиста и не лезть к нему «так внаглую».

«Все зависит от культуры исполнителя. Зачем у девушки из рук что-то выбивать? У нас для разрешения конфликтов существует речь, которой мы отличаемся от бабуинов, все можно объяснить словами. Но ее я тоже не поддерживаю», — заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Лепс выбил телефон из рук фанатки во время своего выступления в Костроме. Певец обратился к поклоннице лично, чтобы та убрала мобильник, но она приблизила гаджет к нему. Тогда артист ударил по нему, смартфон отлетел в сторону, а певец продолжил концерт. Зрители рассказали, что телефон девушки не сломался. По их словам, она осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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