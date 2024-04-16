Трофимов раскритиковал поведение выбившего из рук фанатки телефон Лепса

Трофимов заявил, что не поддерживает Лепса, выбившего из рук фанатки телефон

Российский певец Сергей Трофимов, выступающий под псевдонимом Трофим, раскритиковал поведение своего коллеги Григория Лепса, который во время концерта выбил из рук поклонницы телефон. Своим мнением он поделился с изданием «Абзац».

Исполнитель признался, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта. По его мнению, фанатке следовало убрать мобильник после просьбы артиста и не лезть к нему «так внаглую».

«Все зависит от культуры исполнителя. Зачем у девушки из рук что-то выбивать? У нас для разрешения конфликтов существует речь, которой мы отличаемся от бабуинов, все можно объяснить словами. Но ее я тоже не поддерживаю», — заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Лепс выбил телефон из рук фанатки во время своего выступления в Костроме. Певец обратился к поклоннице лично, чтобы та убрала мобильник, но она приблизила гаджет к нему. Тогда артист ударил по нему, смартфон отлетел в сторону, а певец продолжил концерт. Зрители рассказали, что телефон девушки не сломался. По их словам, она осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».