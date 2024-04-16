Ценам на золото предрекли рост на фоне притока инвесторов

Citigroup: цены на золото вырастут до $3 тыс. за унцию из-за притока инвесторов

Ценам на золото предрекли рост до 3 тысяч долларов за тройскую унцию в диапазоне от полугода до полутора лет. Такой прогноз озвучили аналитики Citigroup, сообщает Bloomberg.

Стоимость драгметалла вырастет на фоне притока инвесторов, которые увеличат инвестиции в золото в ожидании снижения процентных ставок со стороны ФРС США, пояснили аналитики. В последние годы вложений в биржевые фонды (EFT) на золото было очень мало, но из-за упомянутых причин динамика может измениться, считают в Citigroup.

По их мнению, в этом году средние цены на драгметалл могут достигнуть 2,350 тысячи долларов за унцию, а в следующем — 2,875 тысячи долларов.

Ранее аналитик «Финам» Николай Дудченко заявил, что стоимость золота в долгосрочной перспективе может приблизиться к отметке 2,7 тысячи долларов за унцию. Среди причин он выделил геополитическую напряженность, увеличение интереса к драгметаллу со стороны мировых регуляторов, а также действия спекулянтов. Однако котировки могут двигаться и в сторону снижения, допустил эксперт.

