Мировым ценам на золото спрогнозировали резкий рост

Аналитик «Финам» Дудченко: цены на золото могут вырасти до $2,7 тысячи за унцию

В долгосрочной перспективе мировые цены на золото могут вырасти до 2,7 тысячи долларов за тройскую унцию. Такой прогноз дал аналитик «Финам» Николай Дудченко, его слова приводит ТАСС.

Подобной динамике, по мнению эксперта, будет способствовать ряд факторов. К числу основных он отнес геополитическую напряженность, рост спроса на драгоценный металл со стороны мировых центробанков, а также действия рыночных спекулянтов. «Мы позитивно оцениваем перспективы движения цены», — резюмировал Дудченко.

При этом он допустил резкие колебания котировок не только в сторону увеличения, но и снижения. Однако последние, с большой долей вероятности, не будут носить долгосрочный характер. «Стоит помнить о периодических возможных просадках цены, которые при столь сильном тренде могут также быть достаточно глубокими», — заключил аналитик.

Рост биржевых цен на золото продолжается не первый месяц. Так, в начале марта 2024 года драгоценный металл в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex подорожал до 2153,5 доллара.

Однако уже 1 апреля котировки на Чикагской товарной бирже (CME) вплотную подобрались к рекордной отметке 2,3 тысячи долларов. К настоящему времени цены на золото превысили уровень 2,4 тысячи.