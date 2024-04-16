Туристка обокрала магазин косметики в аэропорту и попалась по возвращении

The Straits Times: туристка попалась на краже косметики в аэропорту Сингапура

В аэропорту Сингапура арестовали пассажирку по подозрению в краже товаров спустя почти два месяца после случившегося. Об этом сообщила газета The Straits Times.

В феврале местная полиция узнала, что из магазинов в транзитной зоне авиагавани Чанги пропали ремень стоимостью 800 долларов и косметика на 600 долларов. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемой, но тогда туристку не смогли задержать, потому что она улетела сразу после кражи.

38-летняя нарушительница попалась по возвращении в Сингапур в апреле. В случае признания вины женщине грозят штраф и тюремное заключение на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в России пассажира самолета оштрафовали на полмиллиона рублей за дебош на борту. Мужчина нарушил порядок в салоне и оказал сопротивление при попытке задержания.