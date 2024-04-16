Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:18, 16 апреля 2024Путешествия

Туристка обокрала магазин косметики в аэропорту и попалась по возвращении

The Straits Times: туристка попалась на краже косметики в аэропорту Сингапура

Фото: Edgar Su / Reuters

В аэропорту Сингапура арестовали пассажирку по подозрению в краже товаров спустя почти два месяца после случившегося. Об этом сообщила газета The Straits Times.

В феврале местная полиция узнала, что из магазинов в транзитной зоне авиагавани Чанги пропали ремень стоимостью 800 долларов и косметика на 600 долларов. По записям с камер видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемой, но тогда туристку не смогли задержать, потому что она улетела сразу после кражи.

Материалы по теме:
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

38-летняя нарушительница попалась по возвращении в Сингапур в апреле. В случае признания вины женщине грозят штраф и тюремное заключение на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в России пассажира самолета оштрафовали на полмиллиона рублей за дебош на борту. Мужчина нарушил порядок в салоне и оказал сопротивление при попытке задержания.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Трампа предупредили об опасности «глубинного государства»

      Россиянам назвали оптимальную частоту тренировок для похудения

      В Госдуме заявили о рисках заражения бешенством в контактных зоопарках

      Полицейские поймали семерых подростков за избиение прохожих в российском городе

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше